По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа курс доллара снизился и составил 461,37 тенге, передает BAQ.kz.

По данным биржи, американская валюта подешевела на 3,23 тенге по сравнению с предыдущими значениями.

Официальный курс, установленный Национальный банк Казахстана на 22 апреля, составляет 464,73 тенге за доллар.

Согласно информации обменных пунктов, в Астана доллар покупают в среднем по 459,71 тенге, а продают по 466,71 тенге. Евро торгуется в пределах 539,68–549,68 тенге, рубль — 5,98–6,29 тенге.

В Алматы курс доллара составляет около 461,37 тенге при покупке и 463,78 тенге при продаже. Евро здесь можно приобрести по 542,08–547,74 тенге, рубль — по 6,02–6,15 тенге.

В Шымкент американскую валюту покупают примерно по 462,12 тенге, продают по 464,28 тенге. Евро торгуется в диапазоне 541,98–546,80 тенге, рубль - 6,07–6,14 тенге.

Эксперты отмечают, что колебания курса остаются умеренными, а динамика валюты зависит от внешнеэкономических факторов и ситуации на сырьевых рынках.