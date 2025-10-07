На торгах Казахстанской фондовой биржи 7 октября курс доллара составил 541,63 тенге, передает BAQ.KZ. За сутки американская валюта подешевела сразу на 3,63 тенге — это одно из самых заметных снижений за последнее время.

Несмотря на снижение на бирже, в обменных пунктах страны курс остаётся на более высоком уровне. В среднем доллар покупают по 542–543 тенге, а продают по 544–545. Евро торгуется в диапазоне 631–632,5 тенге при покупке и 636–640 — при продаже. Российский рубль предлагают за 6,52–6,57 тенге, а продают по 6,62–6,65.

Между тем на внешних рынках наблюдается умеренная стабильность: декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE торгуются на уровне 65,4 доллара за баррель. Цены на нефть остаются ключевым фактором, влияющим на валютный курс в Казахстане, однако текущее снижение доллара может быть также связано с внутренними макроэкономическими колебаниями, а также активностью участников валютного рынка.