Курс доллара к тенге немного снизился по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 25 сентября, передает BAQ.KZ.

Согласно официальным данным, американская валюта завершила торговый день на отметке 541,68 тенге, потеряв за сутки 0,92 тенге.

В обменных пунктах страны колебания незначительные: доллар покупают в среднем по 542–543 тенге, а продают по 543,5–544 тенге. Курс евро остаётся стабильным — его покупка составляет 636–637 тенге, продажа — 638–640 тенге. Российский рубль также демонстрирует умеренную волатильность: покупка — 6,3–6,45 тенге, продажа — 6,47–6,5 тенге.

Финансовые аналитики отмечают, что колебания курсов валют в пределах 1 тенге — стандартная динамика для межбанковского рынка, отражающая внутренние и внешние экономические факторы.