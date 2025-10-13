По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 октября курс доллара составил 537,77 тенге, показав снижение на 1,16 тенге по сравнению с предыдущим днём, передает BAQ.KZ.

Таким образом, на фоне текущих рыночных колебаний тенге демонстрирует умеренное укрепление.

В обменных пунктах страны курс американской валюты немного отличается: в среднем доллар покупают по 538–539 тенге, а продают по 540–541 тенге. Евро торгуется в диапазоне 624–625 тенге за покупку и 627–628 за продажу. Российский рубль можно приобрести по 6,63–6,67 тенге, а сдать по цене от 6,53 до 6,58 тенге.

Аналитики связывают динамику валют с сезонными факторами и колебаниями на глобальных рынках. При этом финансовые эксперты продолжают внимательно следить за внешнеэкономической повесткой, которая может повлиять на дальнейшее поведение курса.