Курс доллара снова превысил отметку в 540 тенге
По итогам торгов 3 сентября он составил 540,18 тенге.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 сентября курс доллара США составил 540,18 тенге, показав рост на 0,55 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.
Таким образом, американская валюта вновь уверенно закрепилась выше психологической отметки в 540 тенге.
В обменных пунктах по всей стране средний курс выглядит следующим образом:
Доллар США: покупка — 539–540 тенге, продажа — 540,5–541 тенге;
Евро: покупка — 626–627 тенге, продажа — 629–631 тенге;
Российский рубль: покупка — 6,6–6,65 тенге, продажа — 6,68–6,7 тенге.
На фоне валютной динамики участники рынка также следят за ценами на нефть: стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляет 67,95 доллара за баррель.
Укрепление доллара может быть связано с внешнеэкономической нестабильностью, колебаниями на сырьевых рынках и сезонными факторами внутри страны. Финансовые аналитики советуют казахстанцам внимательно следить за курсами и воздержаться от импульсивных обменных операций.
