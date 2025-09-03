По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 сентября курс доллара США составил 540,18 тенге, показав рост на 0,55 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.

Таким образом, американская валюта вновь уверенно закрепилась выше психологической отметки в 540 тенге.

В обменных пунктах по всей стране средний курс выглядит следующим образом:

Доллар США: покупка — 539–540 тенге, продажа — 540,5–541 тенге;

Евро: покупка — 626–627 тенге, продажа — 629–631 тенге;

Российский рубль: покупка — 6,6–6,65 тенге, продажа — 6,68–6,7 тенге.

На фоне валютной динамики участники рынка также следят за ценами на нефть: стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляет 67,95 доллара за баррель.

Укрепление доллара может быть связано с внешнеэкономической нестабильностью, колебаниями на сырьевых рынках и сезонными факторами внутри страны. Финансовые аналитики советуют казахстанцам внимательно следить за курсами и воздержаться от импульсивных обменных операций.