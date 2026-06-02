Курс доллара составил 488,96 тенге: что происходит с нефтью, золотом и криптовалютами
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на 2 июня на уровне 488,96 тенге, передает BAQ.kz со ссылкой на kapital.kz.
Курс евро составил 569,49 тенге, российского рубля – 6,81 тенге, китайского юаня – 72,28 тенге.
Нефть резко подорожала
Мировые цены на нефть значительно выросли на фоне признаков новой эскалации на Ближнем Востоке.
По состоянию на вечер 1 июня августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 6,89% – до 97,4 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в июле выросли на 8,14%, достигнув отметки 94,47 доллара за баррель.
Золото дешевеет
На рынке драгоценных металлов наблюдалась обратная динамика. Цены на золото начали снижаться после сообщений о приостановке переговоров между Ираном и США.
К вечеру понедельника стоимость августовских фьючерсов на золото на бирже Comex опустилась на 2% и составила 4502,7 доллара за унцию.
Серебро подешевело на 0,8% – до 75,3 доллара за унцию. В то же время платина продемонстрировала небольшой рост, прибавив 0,3% и достигнув 1935,4 доллара за унцию.
Криптовалюты ушли в минус
На рынке цифровых активов также преобладала отрицательная динамика.
По данным CoinMarketCap, на 23:20 по времени Астаны стоимость биткоина составляла 71 355,5 доллара. За сутки крупнейшая криптовалюта мира потеряла 2,9% своей стоимости, а ее рыночная капитализация составила 1,42 трлн долларов.
Ethereum торговался на уровне 1 991 доллара, снизившись за последние 24 часа на 0,3%. Рыночная капитализация второй по величине криптовалюты достигла 240,2 млрд долларов.
Общая капитализация мирового криптовалютного рынка составила 2,44 трлн долларов.
