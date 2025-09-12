По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 сентября американская валюта подорожала до 540,84 тенге, прибавив 1,76 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.

Таким образом, тенге продолжает демонстрировать ослабление на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и внешнего давления на валютные рынки.

В обменных пунктах страны курс покупки доллара колеблется в пределах 539–540,5 тенге, тогда как продажа осуществляется по 541–542 тенге. Евро продают в среднем по 636–637 тенге, а российский рубль — по 6,41–6,47 тенге.

Курсы валют в последние недели продолжают расти, что вызывает обеспокоенность у граждан, особенно на фоне увеличения цен на импортируемые товары и усиливающегося инфляционного давления.