По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже от 2 декабря курс доллара составил 508,2 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта потеряла 4,8 тенге, продемонстрировав заметное снижение на фоне активности участников рынка.

На наличном рынке динамика также отразилась на ценах обменных пунктов. В среднем по стране доллар покупают по 508–508,5 тенге, а продают по 509–510 тенге. Разница между покупкой и продажей остаётся минимальной, что указывает на стабильный спрос и предложение в сегменте наличной валюты.

Европейская валюта также сохраняет колебания в пределах нескольких тенге. Евро в обменниках предлагают по 588–590 тенге при покупке и по 593–598 тенге при продаже. Российский рубль остаётся наиболее стабильным из трёх валют: его покупают по 6,45–6,5 тенге, а продают по 6,55–6,6 тенге.