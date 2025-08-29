Курс доллара продолжает демонстрировать рост: по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 августа он достиг отметки 538,54 тенге, передает BAQ.KZ.

Таким образом, за сутки американская валюта укрепилась на 0,77 тенге. Под конец недели колебания валютного рынка вновь привлекли внимание казахстанцев, особенно на фоне нестабильности глобальных финансовых потоков.

В обменных пунктах страны доллар можно купить по цене от 539 до 540 тенге, а продать — по 537,5–538 тенге. Евро колеблется в диапазоне 620–626 тенге при покупке и 628–630 тенге при продаже. Российский рубль торгуется на уровне 6,55–6,6 тенге за покупку и 6,68–6,7 — за продажу.

Эксперты отмечают, что укрепление доллара может быть связано как с внешнеэкономической конъюнктурой, так и с локальными факторами, включая рост спроса на валюту со стороны импортеров и приближение нового делового сезона. Финансовые аналитики советуют населению внимательно следить за изменениями на рынке, поскольку колебания курса могут продолжиться в ближайшие дни.