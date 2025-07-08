Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 8 июля 2025 года, передает BAQ.KZ. Американский доллар продолжает укрепляться и сегодня оценивается в 519,51 тенге. Евро стоит 611,83 тенге, китайский юань - 72,54 тенге, а российский рубль - 6,6 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупных городах страны демонстрируют небольшую, но заметную разницу в курсах.

В Алматы доллар покупают по 519 тенге, а продают по 521. Евро можно приобрести по цене от 608 до 612 тенге, а рубль торгуется в диапазоне 6,45 – 6,58 тенге.

В Астане наблюдаются чуть более широкие колебания - доллар стоит от 518 до 524 тенге, евро - 607–614 тенге, рубль - 6,45–6,6 тенге.

В Шымкенте доллар оценивается в 519–523 тенге, евро - 608–613 тенге, а рубль - 6,48–6,55 тенге.

Эксперты отмечают, что текущие колебания валютных курсов отражают глобальные экономические тренды и внутреннюю динамику рынка. Жителям Казахстана, планирующим поездки за границу или валютные операции, стоит внимательно следить за изменениями и выбирать оптимальный момент для обмена.