Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 4 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, доллар США продолжает уверенно удерживать позиции и торгуется по 540,18 тенге. Евро также демонстрирует стабильность — его курс составил 628,93 тенге. Китайский юань оценивается в 75,59 тенге, а среди валют соседних стран кыргызский сом стоит 6,18 тенге, российский рубль — 6,68 тенге.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают собственные значения курсов, которые могут отличаться от официальных. В Алматы доллар покупают по 539 тенге, а продают по 542. Евро здесь варьируется в пределах от 627 до 632 тенге, рубль — от 6,65 до 6,71.

В Астане диапазон колебаний доллара ещё шире — от 538 до 543 тенге. Евро в столице продаётся по курсу от 624 до 634 тенге, рубль — от 6,64 до 6,74. В Шымкенте ситуация более стабильна: доллар здесь стоит от 539 до 542 тенге, евро — от 628 до 631, а рубль — от 6,62 до 6,68 тенге.