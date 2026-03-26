Курс доллара в Казахстане на сегодня: данные Нацбанка и обменников
К утру 26 марта 2026 года котировки американской и европейской валют изменились по отношению к казахстанскому тенге.
В четверг Национальный банк Казахстана обновил официальные курсы валют. При этом в обменных пунктах крупнейших городов страны сохраняется небольшая разница в ценах, передает BAQ.KZ.
По данным регулятора, официальный курс доллара составил 482,33 тенге, евро - 557,57 тенге, российского рубля - 5,74 тенге.
Также установлены следующие курсы: китайский юань - 70,05 тенге, кыргызский сом - 5,52 тенге, 100 узбекских сумов - 3,96 тенге, турецкая лира - 10,89 тенге, украинская гривна - 10,99 тенге.
Кроме того, грузинский лари оценен в 179,77 тенге, азербайджанский манат - в 284,56 тенге, а 1000 иранских риалов - в 0,4 тенге.
В обменных пунктах курсы отличаются незначительно.
В Астане доллар продают примерно от 479 до 486 тенге, евро - от 552 до 562 тенге, рубль - от 5,75 до 6,15 тенге.
В Алматы американскую валюту предлагают по 482,5–485,5 тенге, евро - по 551–561 тенге, рубль - по 5,92–6,12 тенге.
В Шымкенте доллар держится в диапазоне 483–484,5 тенге, евро - 556–561 тенге, рубль - 5,9–6 тенге.
В целом, резких колебаний на валютном рынке не наблюдается - курсы остаются относительно стабильными.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Жителей Алматы предупредили о плановых отключениях электроэнергии
- Иран нанес удары по объектам военной промышленности в Израиле
- 90-летняя жительница Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро
- На побережье Каспия возле Актау обнаружили массовую гибель лебедей