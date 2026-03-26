В четверг Национальный банк Казахстана обновил официальные курсы валют. При этом в обменных пунктах крупнейших городов страны сохраняется небольшая разница в ценах, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, официальный курс доллара составил 482,33 тенге, евро - 557,57 тенге, российского рубля - 5,74 тенге.

Также установлены следующие курсы: китайский юань - 70,05 тенге, кыргызский сом - 5,52 тенге, 100 узбекских сумов - 3,96 тенге, турецкая лира - 10,89 тенге, украинская гривна - 10,99 тенге.

Кроме того, грузинский лари оценен в 179,77 тенге, азербайджанский манат - в 284,56 тенге, а 1000 иранских риалов - в 0,4 тенге.

В обменных пунктах курсы отличаются незначительно.

В Астане доллар продают примерно от 479 до 486 тенге, евро - от 552 до 562 тенге, рубль - от 5,75 до 6,15 тенге.

В Алматы американскую валюту предлагают по 482,5–485,5 тенге, евро - по 551–561 тенге, рубль - по 5,92–6,12 тенге.

В Шымкенте доллар держится в диапазоне 483–484,5 тенге, евро - 556–561 тенге, рубль - 5,9–6 тенге.

В целом, резких колебаний на валютном рынке не наблюдается - курсы остаются относительно стабильными.