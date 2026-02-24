Курс доллара на торгах Казахстанская фондовая биржа по итогам 24 февраля составил 496,85 тенге. По сравнению с предыдущей торговой сессией американская валюта подешевела на 0,45 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют сложились следующим образом:

доллар США: покупка — 495–497 тенге, продажа — 498–500 тенге;

евро: покупка — 581–586 тенге, продажа — 588–590 тенге;

российский рубль: покупка — 6,33–6,37 тенге, продажа — 6,44–6,47 тенге.

Таким образом, на наличном рынке доллар торгуется немного выше биржевого значения, а евро и рубль демонстрируют умеренные колебания в пределах установленного коридора.