Курс доллара в Казахстане немного снизился
Сегодня, 15:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
192
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 7 ноября курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись за сутки на 0,55 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны средние курсы валют колеблются следующим образом: доллар покупают по 526–527 тенге и продают по 528–529 тенге, евро — покупка 605–607 тенге, продажа 609–611 тенге, а российский рубль покупают за 6,4–6,45 тенге и продают за 6,5–6,55 тенге.
Самое читаемое
- Какую выгоду получит Казахстан от саммита Центральная Азия + США
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Нацбанк обновил курсы валют на 6 ноября
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Путин поручил начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле