По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 7 ноября курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись за сутки на 0,55 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют колеблются следующим образом: доллар покупают по 526–527 тенге и продают по 528–529 тенге, евро — покупка 605–607 тенге, продажа 609–611 тенге, а российский рубль покупают за 6,4–6,45 тенге и продают за 6,5–6,55 тенге.