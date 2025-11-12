По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 ноября курс доллара составил 524,65 тенге, что на 0,61 тенге ниже показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

Снижение курса свидетельствует о незначительной корректировке на валютном рынке страны.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют на сегодняшний день следующие: доллар покупают за 525–526 тенге, продают за 526,5–527 тенге. Евро предлагается к покупке по 605–609 тенге и к продаже по 610–611 тенге. Российский рубль покупают за 6,4–6,45 тенге, продают за 6,48–6,5 тенге.

Таким образом, рынок демонстрирует умеренную стабильность, а разница между курсами покупки и продажи остаётся на привычном уровне.