Курс доллара в Казахстане немного снизился
Сегодня, 16:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
33
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 12 ноября курс доллара составил 524,65 тенге, что на 0,61 тенге ниже показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.
Снижение курса свидетельствует о незначительной корректировке на валютном рынке страны.
В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют на сегодняшний день следующие: доллар покупают за 525–526 тенге, продают за 526,5–527 тенге. Евро предлагается к покупке по 605–609 тенге и к продаже по 610–611 тенге. Российский рубль покупают за 6,4–6,45 тенге, продают за 6,48–6,5 тенге.
Таким образом, рынок демонстрирует умеренную стабильность, а разница между курсами покупки и продажи остаётся на привычном уровне.
Самое читаемое
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Астану накроют снег и гололед
- Накануне визита в Москву в "Российской газете" опубликована статья Токаева