По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 13 ноября курс доллара составил 524,32 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки валютный курс изменился незначительно, зафиксировав снижение всего на 0,26 тенге, что отражает относительную стабильность национальной валюты на фоне текущих экономических тенденций.
В обменных пунктах страны средние курсы валют остаются близкими к биржевым показателям. Доллар покупают по цене 524–524,5 тенге, продают – 525–525,5 тенге. Евро в среднем покупают за 607–609 тенге, а продают за 609–612 тенге. Российский рубль в обменниках покупают по 6,41–6,47 тенге, продают – 6,49–6,53 тенге.
Наблюдаемая динамика курса говорит о спокойной ситуации на валютном рынке, без резких колебаний и нестабильности. Эксперты отмечают, что небольшие изменения курсов чаще всего связаны с внутренними экономическими процессами и международными тенденциями на финансовых рынках.
