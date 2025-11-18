На Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 18 ноября курс доллара составил 521,01 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подешевела на 2,63 тенге, продемонстрировав умеренное снижение после нескольких дней стабильности.

В обменных пунктах страны значения остались близкими к биржевым. В среднем доллар покупают по 521–523 тенге, а продают по 524–524,5 тенге. На рынке евро аналогичная стабильность: покупка составляет 603–605 тенге, продажа — 608–610 тенге. Курс российского рубля также демонстрирует незначительные колебания — его покупают по 6,38–6,41 тенге, а продают по 6,45–6,5 тенге.