Курс доллара в Казахстане немного снизился
Курс доллара опустился до 521,01 тенге.
Сегодня, 16:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
33
На Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 18 ноября курс доллара составил 521,01 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подешевела на 2,63 тенге, продемонстрировав умеренное снижение после нескольких дней стабильности.
В обменных пунктах страны значения остались близкими к биржевым. В среднем доллар покупают по 521–523 тенге, а продают по 524–524,5 тенге. На рынке евро аналогичная стабильность: покупка составляет 603–605 тенге, продажа — 608–610 тенге. Курс российского рубля также демонстрирует незначительные колебания — его покупают по 6,38–6,41 тенге, а продают по 6,45–6,5 тенге.
Самое читаемое
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России