По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 20 ноября курс доллара составил 518,19 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки национальная валюта укрепилась почти на 1 тенге — снижение составило 0,98 тенге.

Небольшое укрепление тенге отражается и на наличном рынке. В обменных пунктах Казахстана доллар в среднем покупают по 518–519,5 тенге, а продают по 520–522 тенге. Разница между биржевым и наличным курсом остаётся в пределах обычного коридора.

Динамика по другим валютам также остаётся стабильной. Средний курс покупки евро составляет 595–598 тенге, а продажи — 601–604 тенге. Российский рубль торгуется в диапазоне 6,3–6,4 тенге при покупке и 6,42–6,47 тенге при продаже.

Эксперты отмечают, что колебания курса остаются умеренными и укладываются в текущие рыночные тенденции.