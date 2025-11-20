Курс доллара в Казахстане немного снизился
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 20 ноября курс доллара составил 518,19 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки национальная валюта укрепилась почти на 1 тенге — снижение составило 0,98 тенге.
Небольшое укрепление тенге отражается и на наличном рынке. В обменных пунктах Казахстана доллар в среднем покупают по 518–519,5 тенге, а продают по 520–522 тенге. Разница между биржевым и наличным курсом остаётся в пределах обычного коридора.
Динамика по другим валютам также остаётся стабильной. Средний курс покупки евро составляет 595–598 тенге, а продажи — 601–604 тенге. Российский рубль торгуется в диапазоне 6,3–6,4 тенге при покупке и 6,42–6,47 тенге при продаже.
Эксперты отмечают, что колебания курса остаются умеренными и укладываются в текущие рыночные тенденции.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде