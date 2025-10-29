Курс доллара в Казахстане опустился до 530 тенге
Сегодня, 16:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
118
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 октября курс доллара составил 530,15 тенге, снизившись за сутки сразу на 5,21 тенге. Это одно из наиболее заметных падений за последние недели, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны доллар сегодня покупают в среднем по 528–529 тенге, а продают по 530–530,5 тенге. Евро в среднем обменивают по 612–614 тенге при покупке и 617–620 тенге при продаже. Российский рубль стоит около 6,52–6,58 тенге при покупке и 6,64–6,67 тенге при продаже.
Аналитики отмечают, что ослабление доллара может быть связано с укреплением тенге на фоне стабильных цен на нефть и ожиданий новых решений по ключевой ставке.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев