По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 октября курс доллара составил 530,15 тенге, снизившись за сутки сразу на 5,21 тенге. Это одно из наиболее заметных падений за последние недели, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны доллар сегодня покупают в среднем по 528–529 тенге, а продают по 530–530,5 тенге. Евро в среднем обменивают по 612–614 тенге при покупке и 617–620 тенге при продаже. Российский рубль стоит около 6,52–6,58 тенге при покупке и 6,64–6,67 тенге при продаже.

Аналитики отмечают, что ослабление доллара может быть связано с укреплением тенге на фоне стабильных цен на нефть и ожиданий новых решений по ключевой ставке.