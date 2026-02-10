По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 февраля курс доллара составил 491,88 тенге, снизившись за сутки на 2,64 тенге, передает BAQ.KZ.

Таким образом, американская валюта опустилась ниже психологической отметки в 492 тенге впервые за последние дни.

В обменных пунктах страны в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар США: покупка – 489–492 тенге, продажа – 493–497 тенге;

евро: покупка – 582–586 тенге, продажа – 587–590 тенге;

российский рубль: покупка – 6,30–6,35 тенге, продажа – 6,41–6,45 тенге.

Снижение курса доллара происходит на фоне относительной стабильности на внутреннем валютном рынке и сохраняющегося предложения иностранной валюты со стороны участников торгов.

По оценкам экспертов, в ближайший год доллар сохранит давление на национальную валюту. Несмотря на относительную стабильность в краткосрочной перспективе, на более длительном горизонте возможны колебания из-за ослабления внешних факторов поддержки и увеличения внутреннего спроса на иностранную валюту.