Курс доллара в Казахстане опустился ниже 492 тенге
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 февраля курс доллара составил 491,88 тенге, снизившись за сутки на 2,64 тенге, передает BAQ.KZ.
Таким образом, американская валюта опустилась ниже психологической отметки в 492 тенге впервые за последние дни.
В обменных пунктах страны в среднем установлены следующие курсы валют:
-
доллар США: покупка – 489–492 тенге, продажа – 493–497 тенге;
-
евро: покупка – 582–586 тенге, продажа – 587–590 тенге;
-
российский рубль: покупка – 6,30–6,35 тенге, продажа – 6,41–6,45 тенге.
Снижение курса доллара происходит на фоне относительной стабильности на внутреннем валютном рынке и сохраняющегося предложения иностранной валюты со стороны участников торгов.
По оценкам экспертов, в ближайший год доллар сохранит давление на национальную валюту. Несмотря на относительную стабильность в краткосрочной перспективе, на более длительном горизонте возможны колебания из-за ослабления внешних факторов поддержки и увеличения внутреннего спроса на иностранную валюту.
