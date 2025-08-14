  • 14 Августа, 18:57

Курс доллара в Казахстане остался на уровне 538 тенге

KASE подвела итоги торгов 14 августа.

Сегодня, 18:02
Фото: pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам за 14 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США остался без изменений и составил 538,03 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,75 тенге, что на 0,02 тенге меньше, чем на предыдущей сессии.

В то же время курс китайского юаня на утренних торгах показал рост — до 74,91 тенге (+0,06).

Торги завершились в 15:30 по времени Астаны.

