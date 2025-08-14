Курс доллара в Казахстане остался на уровне 538 тенге
KASE подвела итоги торгов 14 августа.
Сегодня, 18:02
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам за 14 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс доллара США остался без изменений и составил 538,03 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,75 тенге, что на 0,02 тенге меньше, чем на предыдущей сессии.
В то же время курс китайского юаня на утренних торгах показал рост — до 74,91 тенге (+0,06).
Торги завершились в 15:30 по времени Астаны.
