По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, состоявшихся 5 ноября, курс американского доллара вырос до 524,94 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки национальная валюта ослабла на 2,2 тенге.

Колебания на валютном рынке наблюдаются уже несколько недель подряд. Аналитики связывают рост курса доллара с повышением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и изменением динамики мировых цен на нефть. Кроме того, влияние оказывают ожидания участников рынка относительно предстоящих решений Федеральной резервной системы США.

В обменных пунктах Казахстана курс доллара в среднем составил 526–527 тенге при покупке и 528–530 тенге при продаже. Евро торгуется по 601–604 тенге при покупке и 606–607 тенге при продаже. Российский рубль, по данным обменных пунктов, стоит 6,35–6,45 тенге при покупке и 6,49–6,55 тенге при продаже.