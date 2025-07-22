Курс доллара в Казахстане превысил 529 тенге
Евро — свыше 617.
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
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Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 22 июля 2025 года. Доллар США установлен на уровне 529,44 тенге, евро — 617,06, китайский юань — 73,78, а российский рубль — 6,76 тенге, передает BAQ.KZ.
Тем временем обменные пункты в крупных городах страны торгуют валютой по собственным ставкам. В Алматы доллар предлагают по 529–532 тенге, евро — 617–622. В Астане доллар можно купить за 528–533 тенге, а евро — за 612–622. В Шымкенте курс доллара составляет 528–531 тенге, евро — 615–622.
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