По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 января курс доллара США составил 501,79 тенге, сообщает биржа. С пятницы курс снизился на 1,4 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют составляют:

Доллар США: покупка – 500–503 тенге, продажа – 504–505 тенге;

Евро: покупка – 593–595 тенге, продажа – 595–597 тенге;

Российский рубль: покупка – 6,52–6,55 тенге, продажа – 6,58–6,65 тенге.

Эксперты связывают снижение курса доллара с текущей динамикой на внешних рынках и укреплением национальной валюты на фоне стабилизации цен на сырьё.