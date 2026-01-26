Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться
Сегодня, 16:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
96
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 января курс доллара США составил 501,79 тенге, сообщает биржа. С пятницы курс снизился на 1,4 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют составляют:
-
Доллар США: покупка – 500–503 тенге, продажа – 504–505 тенге;
-
Евро: покупка – 593–595 тенге, продажа – 595–597 тенге;
-
Российский рубль: покупка – 6,52–6,55 тенге, продажа – 6,58–6,65 тенге.
Эксперты связывают снижение курса доллара с текущей динамикой на внешних рынках и укреплением национальной валюты на фоне стабилизации цен на сырьё.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему