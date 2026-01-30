По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 30 января курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись за сутки на 2,02 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют установлены следующим образом:

Доллар США: покупка – 501–502 тенге, продажа – 502,5–503 тенге;

Евро: покупка – 591–595 тенге, продажа – 599–602 тенге;

Рубль: покупка – 6,52–6,57 тенге, продажа – 6,6–6,65 тенге.