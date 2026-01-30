Курс доллара в Казахстане снизился до 501 тенге
Сегодня, 16:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
115Фото: pixabay.com
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 30 января курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись за сутки на 2,02 тенге, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны средние курсы валют установлены следующим образом:
Доллар США: покупка – 501–502 тенге, продажа – 502,5–503 тенге;
Евро: покупка – 591–595 тенге, продажа – 599–602 тенге;
Рубль: покупка – 6,52–6,57 тенге, продажа – 6,6–6,65 тенге.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила