По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 6 октября курс доллара составил 545,67 тенге, что на 1,79 тенге ниже показателей пятницы, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны доллар покупают в среднем по цене от 545 до 545,5 тенге, продают — от 546,5 до 547 тенге. Евро в обменниках представлен курсом покупки от 635 до 638 тенге и продажи от 639 до 640 тенге. Российский рубль покупают по цене 6,5–6,52 тенге, продают по 6,58–6,65 тенге.

Стабильность и незначительные колебания на валютном рынке отражают текущую экономическую ситуацию и сохраняют баланс спроса и предложения среди населения и бизнеса.