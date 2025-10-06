Курс доллара в Казахстане снизился
Доллар подешевел почти на 2 тенге за неделю.
Сегодня, 16:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
82
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 6 октября курс доллара составил 545,67 тенге, что на 1,79 тенге ниже показателей пятницы, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны доллар покупают в среднем по цене от 545 до 545,5 тенге, продают — от 546,5 до 547 тенге. Евро в обменниках представлен курсом покупки от 635 до 638 тенге и продажи от 639 до 640 тенге. Российский рубль покупают по цене 6,5–6,52 тенге, продают по 6,58–6,65 тенге.
Стабильность и незначительные колебания на валютном рынке отражают текущую экономическую ситуацию и сохраняют баланс спроса и предложения среди населения и бизнеса.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов