Курс доллара в Казахстане снизился
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 506,70 тенге, снизившись на 0,46 тенге по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Национального банка на 21 января установлен на уровне 507,05 тенге, передает BAQ.KZ.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах валютная ситуация выглядит следующим образом:
-
Алматы: доллар покупают по 506,62 тенге, продают по 508,84 тенге; евро торгуется в диапазоне 591,66–596,25 тенге, рубль — 6,42–6,53 тенге.
-
Астана: доллар покупают по 506,00 тенге, продают по 513,00 тенге; евро — 589,97–599,97 тенге, рубль — 6,30–6,60 тенге.
-
Шымкент: доллар — 506,78–508,95 тенге, евро — 592,00–596,93 тенге, рубль — 6,47–6,53 тенге.
Эксперты отмечают, что снижение курса доллара на бирже может быть связано с локальными колебаниями на валютном рынке и спросом на иностранную валюту в обменниках крупных городов.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ