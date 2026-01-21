По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 506,70 тенге, снизившись на 0,46 тенге по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Национального банка на 21 января установлен на уровне 507,05 тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах валютная ситуация выглядит следующим образом:

Алматы: доллар покупают по 506,62 тенге, продают по 508,84 тенге; евро торгуется в диапазоне 591,66–596,25 тенге, рубль — 6,42–6,53 тенге.

Астана: доллар покупают по 506,00 тенге, продают по 513,00 тенге; евро — 589,97–599,97 тенге, рубль — 6,30–6,60 тенге.

Шымкент: доллар — 506,78–508,95 тенге, евро — 592,00–596,93 тенге, рубль — 6,47–6,53 тенге.

Эксперты отмечают, что снижение курса доллара на бирже может быть связано с локальными колебаниями на валютном рынке и спросом на иностранную валюту в обменниках крупных городов.