По итогам последних торгов на валютном рынке Казахстана средневзвешенный курс доллара США повысился на 2,85 тенге и достиг отметки 542,66 тенге за один доллар, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах Казахстана курс покупки и продажи доллара колеблется в пределах от 542,12 до 544,20 тенге. Такой диапазон говорит о высокой активности на валютном рынке и некотором повышении спроса на иностранную валюту.

Повышение курса доллара может привести к удорожанию импортных товаров и повлиять на цены на потребительском рынке. Для предприятий, зависящих от импорта сырья и оборудования, это может стать дополнительным фактором затрат.

Аналитики советуют бизнесу внимательно следить за дальнейшими колебаниями валютного курса и планировать финансовую политику с учётом возможной волатильности.

Ранее сообщалось, что спрос на доллары в Казахстане упал на четверть. Несмотря на это тенге продолжает слабеть.