В июне 2025 года объём нетто-продаж долларов США казахстанскими обменными пунктами составил 109,4 млрд тенге — сразу на треть меньше, чем в мае, и на 25,8% меньше, чем в июне 2024-го, передает BAQ.KZ.

Как сообщают аналитики ranking.kz, снижение зафиксировано и по итогам полугодия: с января по июнь обменники продали валюты на 707,1 млрд тенге, что на 25,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024-м, напротив, спрос на доллары вырос почти в полтора раза.

Лидерами по объёмам продаж стали Алматы (201,2 млрд тг), Шымкент (163,4 млрд тг) и Астана (60,4 млрд тг). Высокий спрос наблюдался также в Мангистауской (56,6 млрд тг) и Атырауской (43,6 млрд тг) областях. Наименьший интерес к американской валюте был в Улытауской (1,4 млрд тг) и Абайской (1,6 млрд тг) областях. При этом в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях обменники приняли у населения долларов больше, чем продали.

Несмотря на падение спроса, курс американской валюты в июле установил исторические рекорды. Среднемесячный показатель достиг 528,81 тг за доллар — на 2,7% выше, чем в июне, и на 11,4% выше, чем год назад. 31 июля курс поднялся до рекордных 546,36 тг.

После валютных интервенций Национального банка доллар начал дешеветь: 1 августа — до 540,78 тг, 7 августа — до 536,58 тг. Регулятор объяснил ослабление тенге низкой ликвидностью валютного рынка и усилением спекулятивного давления, а также отметил влияние глобальной геополитической напряжённости, в том числе торговых конфликтов США и санкций, затрагивающих нефтяной рынок.