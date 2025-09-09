По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 9 сентября стоимость американской валюты составила 536,76 тенге, прибавив за сутки 1,67 тенге, передает BAQ.KZ.

Это заметное движение стало продолжением колебаний на валютном рынке, наблюдаемых в последние недели.

В обменных пунктах страны доллар продают в среднем по 539–540 тенге, а покупают по 537–538 тенге. Наряду с этим колеблются и другие валюты: евро можно приобрести за 633–633,5 тенге, а сдать по цене 628–630 тенге. Российский рубль покупают за 6,35–6,4 тенге, а продают по 6,46–6,5 тенге.