Курс доллара в Казахстане вновь пошёл вверх
За сутки американская валюта подорожала почти на 2 тенге.
Сегодня, 16:59
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 9 сентября стоимость американской валюты составила 536,76 тенге, прибавив за сутки 1,67 тенге, передает BAQ.KZ.
Это заметное движение стало продолжением колебаний на валютном рынке, наблюдаемых в последние недели.
В обменных пунктах страны доллар продают в среднем по 539–540 тенге, а покупают по 537–538 тенге. Наряду с этим колеблются и другие валюты: евро можно приобрести за 633–633,5 тенге, а сдать по цене 628–630 тенге. Российский рубль покупают за 6,35–6,4 тенге, а продают по 6,46–6,5 тенге.
