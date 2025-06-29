В крупнейших городах Казахстана доллар США торгуется в пределах 521–524 тенге, слегка отклоняясь от официального курса, установленного Национальным банком на уровне 520,39 тенге, передает BAQ.KZ. По данным портала kurs.kz, разница между покупкой и продажей валюты варьируется от города к городу, но общая картина остаётся стабильной.

В Астане доллар продают по 524 тенге, а покупают по 518. Евро здесь немного подешевел - курс покупки составляет 603 тенге, а продажа - 610. Российский рубль также не демонстрирует резких колебаний: его можно продать по 6,5 тенге, а купить по 6,65.

В Алматы доллар обменивают по цене 519,5–521 тенге, евро - 607–611, а рубль - в пределах 6,5–6,6 тенге. Похожая ситуация наблюдается и в Шымкенте, где американская валюта немного дешевле: от 518,5 тенге за покупку до 521,5 - за продажу. Евро держится в диапазоне 608–612, а рубль - 6,52–6,57.

Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 609,58 тенге, а рубля - 6,63, что почти совпадает с рыночными значениями.

Несмотря на колебания в пределах пары тенге, валютный рынок остаётся в рамках прогнозируемой динамики, без резких скачков. Финансовые аналитики не ожидают серьёзных изменений в ближайшие дни, однако традиционно советуют следить за внешними факторами - от ситуации на международных рынках до внутренних новостей.