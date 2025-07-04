Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 4 июля 2025 года, передает BAQ.KZ. Согласно опубликованным данным, доллар США установлен на уровне 519,57 тенге, евро - 612,78 тенге, китайский юань - 72,56 тенге, а российский рубль - 6,61 тенге.

Кроме того, стали известны актуальные курсы, действующие в обменных пунктах крупнейших городов страны - Алматы, Астаны и Шымкента. Несмотря на официальные значения, обменные пункты предлагают собственные, немного варьирующиеся курсы. Так, в Алматы доллар можно купить и продать по цене от 519 до 522 тенге, евро - от 609 до 613 тенге, а рубль - по курсу 6,5–6,6 тенге. В Астане доллар колеблется в пределах 518-524 тенге, евро - от 607 до 614 тенге, а рубль - от 6,47 до 6,62 тенге. В Шымкенте ситуация схожая: доллар обменивают по курсу 518–522 тенге, евро - от 608 до 614 тенге, а рубль - в пределах 6,5–6,6 тенге.

Курс тенге продолжает оставаться относительно стабильным, несмотря на колебания на мировых валютных рынках. Финансовые аналитики советуют внимательно отслеживать изменения, особенно в период отпусков и активных международных поездок.