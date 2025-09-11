Курс доллара вырос на бирже и в обменниках
Доллар поднялся до 538,89 тенге.
Сегодня, 16:58
По итогам торгов 11 сентября на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 538,89 тенге, что на 0,65 тенге выше предыдущего дня, передает BAQ.KZ.
Это свидетельствует о лёгком росте в динамике валютных операций.
В обменных пунктах страны средние курсы валют выглядят следующим образом: доллар покупают по 538‑539,5 тенге, продают по 540‑540,5 тенге. Евро покупают по 627‑630 тенге, продают по 632‑634 тенге. Российский рубль — покупка по 6‑6,2 тенге, продажа по 6,31‑6,35 тенге.
Перемены незначительные, но они отражают небольшую волатильность на валютном рынке Казахстана.
