По итогам торгов 11 сентября на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 538,89 тенге, что на 0,65 тенге выше предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

Это свидетельствует о лёгком росте в динамике валютных операций.

В обменных пунктах страны средние курсы валют выглядят следующим образом: доллар покупают по 538‑539,5 тенге, продают по 540‑540,5 тенге. Евро покупают по 627‑630 тенге, продают по 632‑634 тенге. Российский рубль — покупка по 6‑6,2 тенге, продажа по 6,31‑6,35 тенге.

Перемены незначительные, но они отражают небольшую волатильность на валютном рынке Казахстана.