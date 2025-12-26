По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 декабря курс доллара составил 504,60 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подешевела на 7,44 тенге.

Данные торгов опубликованы по итогам сессии на Казахстанская фондовая биржа, где в течение дня наблюдалось укрепление национальной валюты. Снижение курса доллара стало заметным по сравнению с предыдущими показателями.

В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют сложились следующим образом. Доллар покупают по 598–503 тенге, продают по 507,5–510 тенге. Евро в среднем принимают по 594,5–596 тенге и реализуют по 599–602,5 тенге. Российский рубль покупают по 6,35–6,47 тенге, продают по 6,55–6,80 тенге.

На внешних рынках энергоносителей цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 62,4 доллара за баррель.

Таким образом, итоги торгов 26 декабря отразили заметное снижение курса доллара к тенге на бирже при относительно стабильной ситуации на нефтяном рынке.