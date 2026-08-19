Курс на Курултай: о чём спорили лидеры семи партий в прямом эфире «24KZ»

В эфире телеканала 24KZ завершились финальные телевизионные дебаты лидеров политических партий Казахстана перед первыми в истории страны выборами в Курултай. В рамках проекта «Главные дебаты — 2026» руководители всех семи зарегистрированных партий представили свои программы и обсудили ключевые вопросы развития государства.

В дебатах приняли участие председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай, председатель Демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Асхат Рахимжанов, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель партии Baytaq Азаматхан Амиртаев.

Перед началом дискуссии в эфире состоялись прямые включения из предвыборных штабов всех семи партий. Кроме того, корреспонденты Агентства провели телемосты с соотечественниками из США, Китая и ОАЭ.

Лидеры партий представили свои подходы к экономической политике, социальной сфере, экологии, развитию регионов и повышению качества жизни граждан.

Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров рассказал о предложениях, направленных на повышение благосостояния населения и улучшение социальных условий.

Лидер партии Baytaq Азаматхан Амиртаев, отвечая на вопрос о развитии экологического туризма и санаторно-курортных зон, заявил, что именно экотуризм может стать одним из локомотивов экономики.

Председатель партии «Ақ жол» Дания Еспаева подчеркнула необходимость открыть дорогу человеку труда и направить богатства страны на повышение благосостояния населения.

Айбек Дадебай отметил, что партия «Әділет» станет опорой политического курса Президента и заявил, что принцип справедливости должен стать частью повседневной жизни.

Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов подробно остановился на вопросах повышения доходов сельских жителей и приоритетах предвыборной программы партии.

Асхат Рахимжанов подчеркнул, что для ОСДП важно не только наличие работы у граждан, но и достойная оплата их труда.

В свою очередь, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов заявил, что экономическое развитие должно учитывать специфику и специализацию каждого региона.

Отдельный блок дебатов был посвящен вопросам граждан. Избиратели могли направлять обращения лидерам партий через QR-код, а вопросы из контакт-центра озвучивались непосредственно в эфире. Всего поступило около 59 тысяч вопросов.

География обращений вышла за пределы Казахстана — вопросы поступали в том числе от граждан, находящихся за рубежом, включая Бельгию.

В финальной части дебатов лидеры всех семи партий выступили с обращениями к избирателям, обозначив основные тезисы своих программ накануне голосования.

Первые в истории Казахстана выборы в Курултай состоятся 23 августа. В них участвуют 545 кандидатов от семи политических партий. Всего в Курултае предусмотрено 145 мест.