Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов опубликовал статью в газете "Казахстанская правда", посвященную итогам семи лет президентства Главы государства Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув, что за этот период страна перешла «от реагирования на кризисы к системному развитию», а государственная политика приобрела стратегическую устойчивость. Ключевые акценты статьи, в обзоре BAQ.KZ.

В своей статье глава Правительства акцентирует внимание на масштабных социальных и институциональных преобразованиях, реализованных по инициативе Президента.

«За последние годы значительно выросли инвестиции в человеческий капитал: вложения в образование и науку увеличились более чем в пять раз, в здравоохранение и социальное обслуживание – в 3,7 раза. Одним из важных показателей является продолжительность жизни, которая достигла почти 76 лет, увеличившись по сравнению с 2019 годом на три года», - отмечает Олжас Бектенов.

Премьер-министр отмечает, что особое внимание уделяется поддержке детей и молодежи.

«Значимой инициативой Президента стал запуск программы „Национальный фонд – детям“. В рамках этой программы на счета всех юных казахстанцев ежегодно начисляются средства от инвестиционного дохода Нацфонда страны, которые по достижении ребенком 18-летнего возраста можно направить на образование либо на улучшение жилищных условий. Только за три года действия программы 7 млн казахстанских детей начислено более $2,5 млрд», - подчеркивает глава Правительства.

По его словам, системность государственной политики закреплена утверждением единой программы «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

«Эта программа является основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане».

В статье подчеркивается масштабное обновление инфраструктуры.

«За последние семь лет построено более 1 300 новых школ, существенно сокращено число аварийных и трехсменных объектов, обновлена материально-техническая база».

Отдельное внимание уделено цифровизации и внедрению современных технологий.

«С 2019 года Казахстан прошел путь от оцифровки отдельных услуг к масштабируемой цифровой модели страны. Важным механизмом в этой инфраструктуре стала интеграционная платформа Smart Bridge».

Премьер-министр также отметил создание Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai и объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Значимым направлением названа реализация принципа Главы государства «Закон и порядок».

«Этот постулат выступает основополагающим элементом в построении Справедливого Казахстана, страны, где безусловно обеспечивается общественная безопасность и верховенство права».

В завершение статьи Премьер-министр выразил уверенность в поддержке обществом курса Президента.