Курс тенге и нефть: от чего на самом деле зависит нацвалюта Казахстана

Зависимость курса тенге от цен на нефть остается ключевой характеристикой казахстанской экономики. Несмотря на отдельные периоды укрепления национальной валюты, фундаментальные факторы продолжают формировать прямую корреляцию между сырьевыми рынками и внутренним валютным балансом. Подробности - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Как тенге зависит от нефти

Экономист и финансовый советник R-Finance Арман Байганов объясняет, что первопричина этой зависимости - структура бюджетных поступлений и экспорта.

"Больше 50% поступлений бюджета формируется за счет экспорта нефти, поэтому колебания ее стоимости напрямую влияют на курс национальной валюты. С начала военных действий цена нефти выросла примерно с 65-70 до 110 долларов за баррель, то есть почти на 60–70%, и это привело к укреплению тенге", - отметил он.

Таким образом, нефтяной фактор выступает не просто одним из элементов, а базовым драйвером валютной динамики. Рост цен на нефть усиливает приток валютной выручки, что создает давление на укрепление тенге. Однако эта связь не является линейной и однозначной.

Влияние геополитики и мировой экономики

Второй пласт влияния связан с глобальной экономикой и геополитикой.

"В периоды конфликтов валюты стран-участников обычно ослабевают. Чем дольше сохраняется геополитическая напряженность, тем сильнее отток капитала из таких экономик. Это влияет и на позиции доллара, и на валютные курсы в целом", - пояснил Байганов.

В этой логике курс тенге оказывается не только отражением нефтяных котировок, но и частью более широкой финансовой системы, где движение капитала и поведение резервных валют могут нивелировать сырьевой фактор.

Роль экспорта и валютных расчетов

Дополнительным элементом зависимости выступает структура экспорта.

"Около 70–80% экспорта приходится на сырьевые ресурсы - нефть, горнодобывающую продукцию, уран, а также зерно. При этом расчеты ведутся в долларах, что усиливает зависимость. Для экспортеров укрепление тенге невыгодно, так как растут внутренние расходы. В то же время для внутреннего рынка сильная валюта повышает покупательскую способность населения", - сообщил эксперт.

Таким образом, возникает разнонаправленный эффект: укрепление тенге выгодно потребителям и импортозависимым сегментам экономики, но снижает маржинальность экспортно-сырьевых компаний. Это создает структурный баланс интересов, который не позволяет курсу стабилизироваться на одном уровне.

Риски для внутреннего рынка

При этом чрезмерное укрепление валюты также несет риски для внутреннего производства.

"Если тенге укрепляется сильнее, чем валюты соседних стран, например российского рубля, импорт становится более конкурентоспособным на нашем рынке. Пока это не критично — за последние три месяца тенге укрепился примерно на 10%", - добавил Байганов.

Фактически речь идет о риске потери конкурентоспособности отечественных производителей, что в долгосрочной перспективе может усиливать зависимость от импорта и еще больше закреплять сырьевую модель экономики.

Влияние глобальной инфляции

Отдельное влияние оказывает инфляционный фактор.

"Казахстан импортирует значительную часть готовой и высокотехнологичной продукции, поэтому укрепление тенге сдерживает рост цен. Однако высокая стоимость нефти одновременно разгоняет глобальную инфляцию. Например, только за март продовольствие подорожало примерно на 2,5%. Это частично нивелирует положительный эффект сильной валюты", - пояснил экономист.

Здесь проявляется парадокс: нефть одновременно укрепляет тенге и ускоряет инфляцию, что снижает реальный эффект от укрепления курса для населения.

Кроме того, эксперт обращает внимание на ограниченность прямой зависимости «нефть - курс».

"На курс влияют и внутренние факторы, такие как налоговый период, а также внешние - например, укрепление доллара на фоне сильной статистики по занятости в США или решений ФРС. Поэтому даже при росте нефти тенге может не укрепляться", - подчеркнул он.

Это означает, что валютная динамика формируется под воздействием комплекса факторов, где нефть остается доминирующим, но не единственным элементом.

Что нужно менять

В долгосрочной перспективе снижение зависимости тенге от нефти требует структурных изменений экономики.

"Необходимо увеличивать долю перерабатывающих отраслей. Несмотря на попытки диверсификации, экономика остается привязанной к сырью. При низких ценах на нефть в прошлом году активнее развивались переработка, легкая промышленность и агросектор. Нужно делать ставку на глубокую переработку - производить масла из сельхозкультур, развивать мясную продукцию, текстиль и нефтехимию. Это позволит снизить зависимость от сырьевого экспорта и стабилизировать курс", - резюмировал Байганов.

Таким образом, текущая модель, при которой курс тенге реагирует на нефтяные котировки, остается устойчивой и воспроизводимой. Без расширения перерабатывающего сектора и снижения доли сырьевого экспорта фундаментальная зависимость национальной валюты от нефти будет сохраняться, независимо от краткосрочных колебаний рынка.