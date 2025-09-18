Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 18 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, тенге продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к основным мировым валютам.

Так, курс доллара США составил 541,01 тенге, евро оценивается в 640,34 тенге, а китайский юань торгуется на уровне 76,15 тенге. Российский рубль остался относительно стабильным — 6,52 тенге за единицу.

В обменных пунктах в крупнейших городах Казахстана установлены собственные курсы покупки и продажи. В Алматы доллар продают в диапазоне 541–544 тенге, евро — 636–642 тенге, рубль — 6,48–6,52 тенге. В Астане доллар можно приобрести за 539–544 тенге, евро — 636–644 тенге, рубль — 6,46–6,57 тенге.

Курсы в Шымкенте и других городах также варьируются в зависимости от ситуации на рынке, однако общая тенденция указывает на устойчивое положение доллара и постепенное укрепление евро и юаня.

Финансовые аналитики ожидают, что на фоне внешнеэкономических факторов курсовые колебания сохранятся в ближайшие дни, особенно в свете ожиданий по ставке ФРС США и динамике цен на нефть.