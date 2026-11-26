Единственный выходной день – и вместо отдыха дома сотни будущих офицеров отправляются в библиотеку. Курсанты Академии Национальной гвардии Казахстана настолько увлеклись чтением, что ради них областная библиотека имени Сабита Муканова даже изменила свой график работы. Сегодня они входят в число самых активных участников марафона «Читающая нация».

Книжный марафон продолжается уже 73 дня. Участники прочитали более 1,8 млн книг, опубликовали свыше 104 тысяч видеоотзывов и набрали в общей сложности более 453 млн баллов. Впереди еще 103 дня, а читатели уже приступили к седьмой книге из пятнадцати.

В числе лидеров по активности – Северо-Казахстанская область. Здесь в марафоне участвуют 16 976 человек, или 84,6% от общего числа зарегистрированных участников региона. Отдельное направление «Читающий университет» объединило более 1 200 студентов вузов.

Особенно заметен интерес к проекту среди курсантов Академии Национальной гвардии: к марафону присоединились 450 будущих офицеров.

Для них чтение стало не просто частью образовательной программы, а своеобразной традицией выходного дня. Каждое воскресенье курсанты приходят в Областную универсальную научную библиотеку имени Сабита Муканова. Ради этого библиотека пошла на необычный шаг: перенесла свой выходной на другой день недели, чтобы принимать молодых читателей в единственный свободный день.

Заместитель командира второго учебного батальона Академии Арман Сыздыков признается, что поначалу сомневался, насколько охотно молодые люди захотят проводить воскресенья среди книжных полок.

«Когда мы впервые привели ребят в библиотеку в выходной, я, честно говоря, переживал: захотят ли восемнадцатилетние парни провести единственный свободный день за книгами? А потом увидел, как они спорят о прочитанном, советуют друг другу книги, засиживаются в читальном зале до закрытия», — рассказал он.

По его словам, будущему офицеру недостаточно одной дисциплины – важно понимать людей и уметь находить нужные слова. И в этом, считает Сыздыков, большую роль играет литература.

Сами курсанты признаются: чтение постепенно меняет не только их привычки, но и отношение к окружающему миру.

«Дома я читал мало, всё казалось, что некогда. А здесь воскресенье стало моим любимым днём: утром идём в библиотеку, и можно спокойно, никуда не торопясь, побыть наедине с книгой. Сейчас я читаю уже седьмую книгу марафона. Когда звоню родителям, рассказываю им не только об учёбе, но и о том, что прочитал. Мама говорит, что я стал по-другому разговаривать – взрослее. Наверное, так и есть», – поделился курсант первого курса Алпамыс Есбалаев.

Сотрудничество Академии и библиотеки продолжается с 2020 года. За это время учреждения наладили системную работу по развитию читательской культуры, расширению кругозора будущих офицеров и знакомству их с казахстанской и мировой литературой. Марафон «Читающая нация» стал еще одним этапом этого партнерства.

Директор библиотеки Бейбитгуль Абильмажинова отмечает, что появление курсантов в читальном зале стало привычной и приятной частью воскресений.

«Для библиотеки нет большей радости, чем полный читальный зал. Каждое воскресенье к нам приходят молодые ребята в форме — подтянутые, вежливые, внимательные. Они берут книги казахских классиков и мировую литературу, задают вопросы, просят посоветовать, что прочитать дальше», — рассказала она.

По словам директора, решение изменить график работы далось коллективу легко: библиотека должна быть открыта тогда, когда в ней нуждаются читатели.

История курсантов показывает, что любовь к чтению вполне может соседствовать со строгим распорядком, строевой подготовкой и военной дисциплиной. А воскресенье, которое обычно ассоциируется с отдыхом, для сотен будущих офицеров стало днем новых историй, открытий и разговоров о прочитанном.