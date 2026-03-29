Курсы валют на 29 марта: сколько стоят доллар, евро и рубль в Астане и Алматы
Актуальные курсы доллара, евро и рубля.
Сегодня 2026, 13:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
124Фото: freepik.com
В материале приведены данные по официальным курсам Национального банка РК, а также актуальные значения по доллару США, евро и российскому рублю в обменных пунктах Астаны и Алматы, передает BAQ.KZ.
По состоянию на 29 марта 2026 года официальные курсы в Нацбанке составляют: доллар США — 482,89 тенге, евро — 556,83 тенге, российский рубль — 5,94 тенге, китайский юань — 69,72 тенге.
Следует учитывать, что в течение дня стоимость иностранной валюты может меняться. Указанные значения покупки и продажи отражают предложения обменных пунктов.
Астана
- Доллар: покупка — 479,14 тенге, продажа — 486,14 тенге.
- Евро: покупка — 553 тенге, продажа — 563 тенге.
- Рубль: покупка — 5,71 тенге, продажа — 6,11 тенге.
Алматы
- Доллар: покупка — 482,84 тенге, продажа — 485 тенге.
- Евро: покупка — 555,91 тенге, продажа — 561,02 тенге.
- Рубль: покупка — 5,84 тенге, продажа — 6 тенге.
Самое читаемое