Курсы валют на KASE: доллар, евро и рубль подешевели

Данные на 15:30.

Фото: pexels.com

На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 августа отмечено снижение основных иностранных валют к тенге, передает BAQ.KZ.

Доллар США подешевел на 0,04 тенге и составил 538,33 тенге.

Евро снизился на 0,35 тенге, до 628,43 тенге.

Российский рубль потерял 0,23 тенге и закрепился на уровне 6,7075 тенге.

Таким образом, тенге укрепился по отношению к трем основным валютам.

