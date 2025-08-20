Курсы валют на KASE: доллар, евро и рубль подешевели
Данные на 15:30.
Сегодня, 16:53
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 августа отмечено снижение основных иностранных валют к тенге, передает BAQ.KZ.
Доллар США подешевел на 0,04 тенге и составил 538,33 тенге.
Евро снизился на 0,35 тенге, до 628,43 тенге.
Российский рубль потерял 0,23 тенге и закрепился на уровне 6,7075 тенге.
Таким образом, тенге укрепился по отношению к трем основным валютам.
