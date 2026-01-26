Курултай будет рассматривать законопроекты в трёх чтениях
Также предусматривается, что принятые Курултаем законы будут направляться на подпись Главе государства в течение 10 дней.
Сегодня, 11:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
134Фото: Конституционный суд
В рамках конституционной реформы предлагается закрепить порядок рассмотрения законопроектов в Курултае в трёх чтениях. Об этом на втором заседании Конституционной комиссии сообщил депутат Сената Нурлан Бекназаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Сенатор представил проект предложений, касающихся деятельности Курултая – однопалатного парламента, который предлагается закрепить в новой редакции Конституции.
"Курултай будет рассматривать законы в трёх чтениях", – заявил Нурлан Бекназаров, выступая на заседании Конституционной комиссии.
Также предусматривается, что принятые Курултаем законы будут направляться на подпись Главе государства в течение 10 дней.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- В Японии прощаются с последними пандами перед их возвращением в Китай