В рамках конституционной реформы предлагается закрепить порядок рассмотрения законопроектов в Курултае в трёх чтениях. Об этом на втором заседании Конституционной комиссии сообщил депутат Сената Нурлан Бекназаров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сенатор представил проект предложений, касающихся деятельности Курултая – однопалатного парламента, который предлагается закрепить в новой редакции Конституции.

"Курултай будет рассматривать законы в трёх чтениях", – заявил Нурлан Бекназаров, выступая на заседании Конституционной комиссии.

Также предусматривается, что принятые Курултаем законы будут направляться на подпись Главе государства в течение 10 дней.