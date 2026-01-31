Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений, передаёт BAQ.KZ.

В числе ключевых новелл проекта Конституции можно выделить:

Образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.

Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.

Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.

Учреждение института Вице-Президента. Он будет от имени Президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.

Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.

Защита интеллектуальной собственности.

Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.

Закрепление "правила Миранды".

Кроме того, в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.

Текст нового Основного закона страны подчеркивает устоявшуюся государственность, сформировавшийся международный авторитет, четкий приоритет Казахстана на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, который уверенно смотрит в будущее.

При этом отдается дань действующей Конституции, которая сыграла важную роль в формировании государственности и историческом развитии Казахстана.

Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov.

Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Работа Конституционной комиссии продолжается.