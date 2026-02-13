На V Национальном курултае, прошедшем 20 января в Кызылорде, Президент обозначил ключевые ориентиры для развития страны и региона. В центре внимания - глубокая конституционная реформа, модернизация политической системы, социальная защита, развитие экономики и инфраструктуры. В ходе дискуссий прозвучали конкретные шаги и сроки реализации.

Что именно обсуждалось на курултае, какие инициативы станут приоритетными и как они повлияют на жизнь каждого казахстанца, подробнее читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Конституция и новая архитектура власти

Главный акцент выступления Президента был сделан на модернизации политической системы как фундаменте дальнейших преобразований. По сути, речь шла о формировании новой институциональной модели, которая должна обеспечить более чёткий баланс полномочий и повысить подотчётность власти обществу.

Ключевым элементом стало обсуждение перехода к однопалатному парламенту – Курултаю, который предполагается сформировать из 145 депутатов. Предусматривается избрание по пропорциональной системе, а также введение квот для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями. Такой подход, как было отмечено, направлен на расширение представительства и обновление политического класса.

«Эта реформа не направлена на ослабление институтов власти, наоборот – она создаёт систему сдержек и противовесов, где каждая ветвь власти отвечает за свои функции, а граждане видят прозрачность и эффективность решений», – подчеркнул Президент.

После заседания Национальный курултай конституционная реформа продолжилась в рабочем формате. Конституционная комиссия провела серию заседаний, в ходе которых детально анализировались поступившие предложения, обсуждались формулировки поправок и выверялись юридические механизмы их реализации.

На протяжении почти трёх недель шла последовательная экспертная работа: нормы сопоставлялись с действующей редакцией Основного закона, оценивались возможные институциональные изменения, прорабатывались вопросы баланса полномочий и механизмов общественного контроля.

По итогам этой работы Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума. Документом была назначена дата голосования - 15 марта текущего года.

Экономика и поддержка бизнеса

Вторым ключевым блоком заседания Национального курултая стали вопросы экономики и развития предпринимательства. Как отметил Президент, создание рабочих мест и поддержка малого и среднего бизнеса должны стать приоритетом. Планируется расширение грантовых программ, льготных кредитов и стимулирование инновационных проектов, особенно в технологическом и аграрном секторах.

«Мы должны создать условия, при которых малый и средний бизнес станет не только источником дохода, но и драйвером инноваций и устойчивого развития регионов», — отметил Президент в выступлении.

На заседании приводились примеры успешных предприятий Кызылординской области, где внедрение современных технологий позволило повысить доходность и открыть новые рабочие места. Обсуждалась необходимость привлечения частных инвестиций в государственные программы не менее чем на 25%, что позволит ускорить реализацию проектов и снизить зависимость от бюджетного финансирования.

Социальная защита и инфраструктура

Президент подчеркнул важность равного доступа к образованию и медицине для всех граждан страны. В рамках национальных проектов планируется строительство и модернизация сотен школ, колледжей, больниц и поликлиник, особенно в отдалённых регионах.

В инфраструктурной сфере речь шла о ремонте и строительстве более 5 тысяч километров дорог, реконструкции мостов, модернизации водоснабжения и благоустройстве общественных пространств. Цель - не просто улучшить вид городов и районов, а создать условия для комфортной жизни и работы граждан.

Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий в образование, медицину и управление городами, что повышает эффективность и прозрачность государственных услуг.

Таким образом, V заседание Национальный курултай стало не просто площадкой для обмена мнениями, а точкой подведения итогов и обозначения стратегического курса страны. Озвученные инициативы охватывают весь спектр государственной повестки ө от модернизации политической системы до экономического развития, социальной политики, инфраструктуры и экологической устойчивости.

В совокупности принятые решения и данные поручения формируют целостную модель дальнейших преобразований. Речь идёт о системной трансформации институтов и механизмов управления, направленной на повышение их эффективности, прозрачности и ответственности перед обществом.

Как результат, заседание обозначило переход к следующему этапу развития: от обсуждения реформ к их практической реализации. Именно в этом заключается его главный итог - закрепление нового вектора модернизации, который определит политическую и социально-экономическую траекторию Казахстан в ближайшие годы.