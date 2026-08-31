Курултай одобрил кандидатуру Ерлана Карина на пост Вице-президента

Курултай дал согласие на назначение Ерлана Карина Вице-президентом Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

Кандидатуру Ерлана Карина на заседании Курултая 31 августа представил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил особую роль Вице-президента в новой системе государственного управления.

«Вице-президент играет особую роль в системе государственного управления, а также обеспечивает баланс между ветвями власти. Вице-президент будет тесно взаимодействовать с депутатами Курултая и Правительством, выполнять задачи, определенные Главой государства», – сказал Токаев.

Представляя кандидатуру Ерлана Карина, Президент отметил его опыт работы в системе государственного управления и участие в реализации проводимых в стране реформ.

«Ерлан Карин – известный в стране государственный деятель. Он много лет работал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он активно участвовал в реализации масштабных реформ, хорошо понимает стратегические направления развития государства. Поэтому считаю Ерлана Карина достойным этой должности», – заявил Президент.

В ходе обсуждения кандидатуру Карина поддержали представители фракций партий «Әділет», «Ауыл» и «Ақ жол».

По результатам голосования кандидатуру Ерлана Карина поддержал 141 депутат, ещё 4 воздержались. Против не проголосовал ни один депутат. Всего в голосовании приняли участие 145 депутатов.

По итогам голосования Курултай принял решение дать согласие на назначение Ерлана Карина Вице-президентом Казахстана.

Выступая после голосования, Карин поблагодарил Главу государства и депутатов за оказанное доверие.