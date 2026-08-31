Курултай одобрил кандидатуру Ерлана Карина на пост Вице-президента
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Курултай дал согласие на назначение Ерлана Карина Вице-президентом Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.
Кандидатуру Ерлана Карина на заседании Курултая 31 августа представил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил особую роль Вице-президента в новой системе государственного управления.
«Вице-президент играет особую роль в системе государственного управления, а также обеспечивает баланс между ветвями власти. Вице-президент будет тесно взаимодействовать с депутатами Курултая и Правительством, выполнять задачи, определенные Главой государства», – сказал Токаев.
Представляя кандидатуру Ерлана Карина, Президент отметил его опыт работы в системе государственного управления и участие в реализации проводимых в стране реформ.
«Ерлан Карин – известный в стране государственный деятель. Он много лет работал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он активно участвовал в реализации масштабных реформ, хорошо понимает стратегические направления развития государства. Поэтому считаю Ерлана Карина достойным этой должности», – заявил Президент.
В ходе обсуждения кандидатуру Карина поддержали представители фракций партий «Әділет», «Ауыл» и «Ақ жол».
По результатам голосования кандидатуру Ерлана Карина поддержал 141 депутат, ещё 4 воздержались. Против не проголосовал ни один депутат. Всего в голосовании приняли участие 145 депутатов.
По итогам голосования Курултай принял решение дать согласие на назначение Ерлана Карина Вице-президентом Казахстана.
Выступая после голосования, Карин поблагодарил Главу государства и депутатов за оказанное доверие.
«На какой бы должности мы ни находились, обещаю добросовестно выполнять поставленные задачи и прилагать все усилия для будущего Казахстана. С принятием новой Конституции началась новая эпоха в истории Казахстана. Теперь наша цель – сделать новые конституционные ценности принципами общественной жизни и закрепить их в общественном сознании», – сказал Ерлан Карин.
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