Курултай одобрил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра

Курултай дал согласие на назначение Олжаса Бектенова Премьер-министром Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

Кандидатуру главы Правительства на заседании Курултая 31 августа представил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что перед внесением кандидатуры обсудил этот вопрос с представителями фракций политических партий, представленных в Курултае.

«Учитывая высказанные на встрече мнения, предлагаю кандидатуру Олжаса Бектенова на должность главы Правительства. Он опытный и квалифицированный государственный деятель, хорошо знает положение дел в стране. Ранее он результативно работал в должности Премьер-министра», – сказал Токаев.

В ходе обсуждения представители фракций партий «Әділет», «Ауыл» и «Ақ жол» заявили о поддержке кандидатуры Бектенова.

По итогам голосования 137 депутатов поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова, 7 воздержались. Против не проголосовал никто. В голосовании приняли участие 144 депутата.

После голосования Бектенов поблагодарил Президента и депутатов Курултая за оказанное доверие.

«Возглавлять Правительство на этом важнейшем этапе развития страны, когда принята новая Конституция и начался процесс обновления политической системы государства, – для меня особая ответственность», – сказал Олжас Бектенов.

Он также обозначил ряд приоритетов дальнейшей работы Правительства.

По словам Бектенова, по итогам года планируется обеспечить рост экономики как минимум на 5%. Правительство намерено работать над повышением доходов граждан, снижением инфляции, реализацией инфраструктурных и социальных проектов.

«Мы приложим все усилия для оперативного и качественного выполнения поставленных задач. Цифровая трансформация продолжится во всех отраслях экономики. Кроме того, принцип закона и порядка останется одним из основных направлений работы Правительства», – заявил Бектенов.

После рассмотрения двух кандидатур Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что перед государственными органами стоит масштабная работа.