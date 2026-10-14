Курултай одобрил проект республиканского бюджета на предстоящие три года
14 Октября 2026, 12:37
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14 Октября 2026, 12:3714 Октября 2026, 12:37
63Фото: пресс-служба Правительства
Депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2027-2029 годы», передает BAQ.KZ.
Согласно проекту, среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,4%. Целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 7,5-9,5% в 2027 году со снижением до 6% к 2029 году.
Дефицит республиканского бюджета к концу периода планируется сократить до 0,4% к ВВП, а собственные доходы увеличить до 23,4 трлн теңге.
Кроме того, объем гарантированного трансферта из Национального фонда будет планомерно сокращаться со снижением до 2 трлн теңге.
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