Курултай одобрил проект республиканского бюджета на предстоящие три года

Депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете на 2027-2029 годы», передает BAQ.KZ.

Согласно проекту, среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,4%. Целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 7,5-9,5% в 2027 году со снижением до 6% к 2029 году.

Дефицит республиканского бюджета к концу периода планируется сократить до 0,4% к ВВП, а собственные доходы увеличить до 23,4 трлн теңге.

Кроме того, объем гарантированного трансферта из Национального фонда будет планомерно сокращаться со снижением до 2 трлн теңге.