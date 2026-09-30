Курултай одобрил соглашение Казахстана и Катара о борьбе с преступностью
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Депутаты Курултая одобрили закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает корреспондент BAQ.KZ.
Соглашение предусматривает взаимодействие правоохранительных органов двух стран в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремистскими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, незаконной миграцией и торговлей людьми.
Как сообщил Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов, документ создает правовую основу для взаимодействия правоохранительных органов Казахстана и Катара.
«Соглашение позволит совместно противодействовать организованной преступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, а также незаконной миграции и торговле людьми. В рамках сотрудничества мы будем обмениваться данными и информацией, а также передовым опытом», – сообщил Санжар Адилов.
В свою очередь член Комитета Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Александр Данилов отметил, что соглашение позволит сторонам обмениваться оперативной информацией до возбуждения уголовного дела и оперативно сверять данные по розыску лиц.
По итогам рассмотрения законопроект поддержали 142 депутата. Против и воздержавшихся не было.
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