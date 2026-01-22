– Президент отметил, что в Парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты. Общее количество мандатов, по общему мнению, должно составлять 145. Действительно важно, чтобы новый Парламент состоял исключительно из профессионалов и патриотов. От уровня компетентности и ответственности депутатов напрямую зависят качество законов, развитие страны и благополучие граждан. Профессионализм в законотворчестве – это глубокое понимание последствий принимаемых решений, умение работать с экспертами и слышать общество. Патриотизм же проявляется не в лозунгах, а в служении интересам народа. Только сочетание этих качеств способно обеспечить сильный, эффективный и по-настоящему народный Парламент – Курултай, – говорит он.

Эксперт отмечает, что в этом слове отражены историческая память, традиция коллективного обсуждения и дух участия народа в принятии решений. Курултай ассоциируется не с формальной властью, а с собранием, где звучит голос общества, где важны диалог, согласие и ответственность перед людьми.

По мнению Е. Берикбаева, новая структура обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны. Новый Парламент будет будет избираться сроком на пять лет.

Президент анонсировал создание нового органа – Народного Совета Казахстана (Халық Кеңесі), который объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп. В состав войдут 126 человек: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 представителя маслихатов, 42 представителя общественных организаций. Заседания "Халық Кеңесі" будут проходить один раз в год.

Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного совета – планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом. В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений.

Деятельность Народного совета будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.

Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, отметил Глава государства.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения, а также отметил, что государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан.