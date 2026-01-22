По мнению Е. Берикбаева, новая структура обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны. Новый Парламент будет будет избираться сроком на пять лет.
Президент анонсировал создание нового органа – Народного Совета Казахстана (Халық Кеңесі), который объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп. В состав войдут 126 человек: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 представителя маслихатов, 42 представителя общественных организаций. Заседания "Халық Кеңесі" будут проходить один раз в год.
Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного совета – планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом. В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений.
Деятельность Народного совета будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.
Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, отметил Глава государства.
В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения, а также отметил, что государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан.
– При этом никто не вправе навязывать свои взгляды другим. В этом и заключается суть светскости. Государство не выступает в роли морализатора, не определяет, какие убеждения "правильные", а какие – нет. Его задача – обеспечить равное пространство для всех. История и современность показывают: большинство конфликтов рождаются не из различий во взглядах, а из попыток навязать свой взгляд на мир другим, зачастую в агрессивной, исключающей форме. Когда одна система убеждений объявляет себя единственно допустимой, исчезает диалог и начинается давление. Свобода убеждений – это право верить, сомневаться, не верить, менять свои взгляды. Светскость как раз и служит щитом для этой свободы, защищая каждого, независимо от его мировоззрения. Уважение к границам другого является основой мирного сосуществования. Свобода возможна только там, где нет навязывания. Именно поэтому защита светскости – это защита свободы каждого из нас, – считает эксперт.