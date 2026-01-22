  • 22 Января, 10:32

Курултай открывает новые горизонты для демократии – эксперт КИСИ

Сегодня, 10:09
АВТОР
КИСИ
Сегодня, 10:09
90
Фото: КИСИ
Курултай и Народный Совет Казахстана открывают новые горизонты для реализации демократии, считает руководитель Отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК Елнар Берикбаев. По его мнению, Курултай – это поистине народное название для Парламента Казахстана, передает BAQ.KZ.
 
Эксперт отмечает, что в этом слове отражены историческая память, традиция коллективного обсуждения и дух участия народа в принятии решений. Курултай ассоциируется не с формальной властью, а с собранием, где звучит голос общества, где важны диалог, согласие и ответственность перед людьми.
 
– Президент отметил, что в Парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты. Общее количество мандатов, по общему мнению, должно составлять 145. Действительно важно, чтобы новый Парламент состоял исключительно из профессионалов и патриотов. От уровня компетентности и ответственности депутатов напрямую зависят качество законов, развитие страны и благополучие граждан. Профессионализм в законотворчестве – это глубокое понимание последствий принимаемых решений, умение работать с экспертами и слышать общество. Патриотизм же проявляется не в лозунгах, а в служении интересам народа. Только сочетание этих качеств способно обеспечить сильный, эффективный и по-настоящему народный Парламент – Курултай, – говорит он.

По мнению Е. Берикбаева, новая структура обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны. Новый Парламент будет будет избираться сроком на пять лет. 

Президент анонсировал создание нового органа – Народного Совета Казахстана (Халық Кеңесі), который объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этносов и общественных групп. В состав войдут 126 человек: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 представителя маслихатов, 42 представителя общественных организаций. Заседания "Халық Кеңесі" будут проходить один раз в год.

Президент подчеркнул, что статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного совета – планируется закрепить отдельным разделом Конституции и специальным конституционным законом. В его состав войдут представители гражданского общества и общественных объединений.

Деятельность Народного совета будет осуществляться в строгом соответствии с Конституцией.

Казахстанский Народный Совет станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представительство все этносы, группы населения и регионы. Совет будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, а его председатель получит право законодательной инициативы, что значительно усилит его статус, отметил Глава государства.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство должно стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде аморальных моделей поведения, а также отметил, что государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан.

– При этом никто не вправе навязывать свои взгляды другим. В этом и заключается суть светскости. Государство не выступает в роли морализатора, не определяет, какие убеждения "правильные", а какие – нет. Его задача – обеспечить равное пространство для всех. История и современность показывают: большинство конфликтов рождаются не из различий во взглядах, а из попыток навязать свой взгляд на мир другим, зачастую в агрессивной, исключающей форме. Когда одна система убеждений объявляет себя единственно допустимой, исчезает диалог и начинается давление. Свобода убеждений – это право верить, сомневаться, не верить, менять свои взгляды. Светскость как раз и служит щитом для этой свободы, защищая каждого, независимо от его мировоззрения. Уважение к границам другого является основой мирного сосуществования. Свобода возможна только там, где нет навязывания. Именно поэтому защита светскости – это защита свободы каждого из нас, – считает эксперт.

 

