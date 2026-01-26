Будущий Курултай будет состоять из 145 депутатов, которые будут избираться по системе пропорционального представительства в рамках единого общенационального избирательного округа. Об этом заявил Айдос Сырым на заседании Конституционной комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, срок полномочий депутатов Курултая предлагается сохранить на уровне пяти лет, по аналогии с действующей парламентской моделью.

– Было предложено, что в будущем Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа. Срок полномочий депутатов предлагается сохранить пять лет. Данная редакция полностью поддерживается, – отметил Айдос Сырым.

Он также сообщил, что поддержаны предложения рабочей группы по статье 51 Конституции, которые сохраняют базовые требования к кандидатам в депутаты Курултая.

– Речь идёт о пролонгации прежней редакции Конституции: членом Курултая может быть лицо, достигшее 25 лет, являющееся гражданином Республики Казахстан и постоянно проживающее на территории страны последние 10 лет, – пояснил он.

Ключевыми изменениями Айдос Сырым назвал поправки, предусмотренные статьёй 53 Конституции, которые существенно расширяют функционал будущего представительного органа.

– На мой взгляд, именно статья 53 предусматривает самые содержательные и концептуальные изменения. Это те изменения, которые ждёт наше общество и которые самым серьёзным образом меняют и стабилизируют архитектуру государственного управления, – заявил депутат.

Он подчеркнул, что в новой редакции Конституции количество пунктов, определяющих полномочия Курултая, увеличивается с 13 до 23, что означает рост функционала более чем в полтора раза.

– Функционал представительного органа вырастает более чем в полтора раза. Курултай сохраняет все прежние полномочия Мажилиса, но получает и новые, усиливающие систему сдержек и противовесов, – сказал Сырым.

По его словам, предлагаемые изменения направлены на обеспечение баланса между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, а также на укрепление институциональной устойчивости государства.

– Эти изменения обеспечивают необходимый баланс ветвей власти и реализуют концепцию сдержек и противовесов, – подчеркнул он.

Айдос Сырым отметил, что все предлагаемые новации уже обсуждались на общественных площадках, детально рассматривались рабочей группой и концептуально поддержаны Главой государства.